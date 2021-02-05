بالفيديو – والدة حلا الترك في حالة صدمة وتبكي بسبب ما طلبته ابنتها في المحكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عادت قضية الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة بسبب فيديو ظهرت فيه الأخيرة حديثاً وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وفيه قالت إن ابنتها طلبت من المحكمة “الحصانة”.

وأشارت السابر إلى أنها لا تصدّق ما يحدث، ولفتت إلى أن ابنتها زارتها منذ أسبوعين وأكدت أنها لا يمكن أن تعرّضها لأي اذى، وعبّرت عن صدمتها من موقف الأخيرة في المحكمة والأقوال التي أدلت بها، وقالت: “من بعد اللي شوفته اليوم ما في أمل. يعني أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير. أنا من أسبوعين جاتني حلا وباستني وحبت على راسي وقالتلي يا ماما انا مستحيل أأذيكي. اليوم انصدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها للأسف”.

ولم تتمكن السابر من منع نفسها من البكاء وأضافت: “اللي صدمني إنه اليوم تقول أنا أبي حصانة. حصانة من منو؟ حصانة من أمها؟ أنا حتى المشكلة إني لما قلت بدي أجمعلها المبلغ حتى ما عطوني موافقة إنو أنا أجمع المبلغ يعني الناس أديش الناس حابة تساعدني وتعطيني بس ما عطوني موافقة أمنية إن أجمع المبلغ وأعطيه إياها وأفتك من هالموضوع”. وتابعت: مصدومة من كل شي عمال يصير بس إن شاء الله خير حتى لو كان الموقف يديني أو إنو يصير أي شيء سواء كان زين أو مش كويس بالنهاية في شيء لازم يصير عشان الواحد يعرف شنو مصيره”.

واختتمت كلامها بالقول: “يعني في ناس كتير تسرق تنصب تكذب. ما بعرف اللي الناس في وراهم واسطات قوية أمورهم ماحدا بيقدر يتكلم معاهم. بس أمْ مرت في ظرف وكانت قاعدة تصرف على ولادها وتدبر أمورها وتدبر أمور أولادها تدان. أنا آمل بالقضاء والقضاء لازم ينصفني من هالموضوع. ما أدري”.