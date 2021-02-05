عزت العلايلي.. "الأرض" تودع "المواطن مصري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتمي الفنان المصري عزت العلايلي إلى جيل عاشق للفن، لم يشغل باله كثيرا بفكرة تكوين ثروة، وكان همه تقديم أعمالا تؤثر في وجدان الناس.

في حي باب الشعرية وسط العاصمة المصرية القاهرة ولد عزت حسن العلايلي، في 15 سبتمبر 1934، لم ينعم بفترة الشباب والانطلاق إذ رحل والده عقب تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1960.

وجد عزت العلايلي نفسه في اختبار صعب لاسيما أن والده كان موظفا بسيطا، وترك له أربعة أشقاء أمانة في عنقه.

وتحمل عزت العلايلي المسؤولية، وقرر أن يؤجل حلم التمثيل من أجل الوفاء باحتياجات أشقائه، وفي سبيل ذلك عمل في العديد مع المهن التي لا تتناسب مع قناعاته.

رغم الظروف الصعبة، وقسوة الحياة، لم يتراجع منسوب الأمل بداخله، وظل يبحث عن فرصة يستطيع من خلالها العمل في المجال الذي يحبه.

طرق أبواب الاستديوهات ونام على أرصفه الشوارع في انتظار مرور من يتحمس لموهبته، وفي 1962 ابتسم له الحظ حيث رشحه المخرج صلاح أبوسيف للمشاركة في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" بطولة فريد الأطرش، ولبنى عبدالعزيز.

جسد في هذا الفيلم دور طبيب وكانت مشاهده محدودة، ورغم ذلك لفت الأنظار وانتشر اسمه في فترة الستينيات والتي قدم خلالها تجارب فنية قليلة الدسم منها: "معسكر البنات، و3 وجوه للحب".





تشكيل الوعي

تعدد التجارب والقراءة والاقتراب من نجوم كبار.. كلها عوامل ساهمت في تشكيل وعي عزت العلايلي، وفي فترة السبعينيات قرر أن يقدم فن هادف، وقد ساعده على ذلك صداقته بالمخرج العالمي يوسف شاهين والذي رشحه للمشاركة في بطولة فيلم" الأرض والاختيار".

توالت أعمال عزت العلايلي بعد ذلك ومنها: "الأرض، وأهل القمة، والسقا مات، وزائر الفجر، والمواطن مصري"، وكلها أعمال تحتوى على أفكار جريئة، وتناقش قضايا اجتماعية مهمة.

وفي الثمانينيات أدرك عزت العلايلي أهمية التليفزيون ولذا قرر أن يوازن بين السينما والتليفزيون، واستطاع أن يقدم مسلسلات رائعة مثل: "بوابة الحلواني، والشارع الجديد، وأحلام مؤجلة"، كما لمع اسمه على خشبة المسرح حيث قدم 8 عروض مسرحية ناجحة أهمها "أهلا يا بكوات".

وغيب الموت الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، عن عمر ناهز الـ86 عاما.



