وفاة المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، فجر الجمعة، المخرج والمنتج الأردني المعروف عدنان العواملة، عن عمر ناهز 74 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة.

وكتب المنتج طلال العواملة على صفحته: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا، عدنان أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948 - 2021)"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

والراحل العواملة (72 عاماً)، بدأ مسيرته عام 1968 في التلفزيون الاردني، قبل أن يتابع الدراسات العليا في جامعة بيروت العربية.

وأسس "المركز العربي للإنتاج الإعلامي" في الاردن عام 1983، وهو صاحب بصمة مميزة في انتاج واخراج اعمال سمعية وبصرية لاقت شهرة على المستويين المحلي الاردني والعربي.

وكُّرم العواملة عام 2008 بجائزة الايمي العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن المسلسل السياسي والاجتماعي "الاجتياح" الذي أنتج عام 2007.

وينتج "المركز العربي للإنتاج الإعلامي" والذي يقوده منذ عام 2000 تقريباً المنتج طلال العواملة، منذ عقود برامج أطفال، وقصص درامية مبنية على الموروث الشعبي الأردني وخصوصاً المسلسلات البدوية، وكذلك مسلسلات تاريخية.

ومن أعمال المركز البدوية الشهيرة أجزاء مسلسل "رأس غليص"، و"نمر بن عدوان" و"وضحا وابن عجلان".

ومن الأعمال السياسية والإجتماعية "الطريق إلى كابول" و"دعاة على أبواب جهنم" حول المجاهدين العرب في أفغانستان وعودتهم إلى بلدانهم، والتطرف والإرهاب.