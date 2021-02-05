رنا سماحة تخرج أغنيتها "استاذ تمثيل" للمرة الأولى

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أطلقت المطربة رنا سماحة أغنيتها الجديدة بعنوان "أستاذ تمثيل" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان فخراني وتوزيع زيزو فاروق وفاجأت رنا جمهورها بإخراجها للكليب كأول عمل من إخراجها .

والجدير بالذكر ان "استاذ تمثيل" تم تسجيلها منذ عامين وكان المقرر طرحها بمسلسل أفراح ابليس الذي تشارك رنا ببطولته ثم قررت رنا تأجيلها ونزولها قبل الألبوم ولكن العمل على الكليب والتحضيرات اضطرها لتأجيلها مرة أخرة لتطلقها منفردة.

ويذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "أوبا" وكانت من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

لمشاهدة كليب "استاذ تمثيل" على يوتيوب:

