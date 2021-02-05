شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ودنيا سمير غانم ورانيا ياسين عن الراحل عزت العلايلى: فنان له بصمة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة إلهام شاهين، الفنان الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام" صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام، قائلا: خبر فظيع .. انا حزينه جداً جداً .. وداعاً صديقى الغالى وعشرة عمرى .. أنبل و أنقى و أجدع و أرق إنسان .. وفنان عظيم له بصمة خاصة جداً .. ومثقف رائع .. و بيحب فنه و بلده بكل جوارحه .. عزائى لعائلته .. و أعزى نفسى فى فقدان الغالى صديقى الحبيب .. القامه المحترمه عزت العلايلى .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله .. اللهم أمين".



الهام شاهين

كما حرصت النجمة دنيا سمير غانم علي نعى النجم الراحل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة تجمعها معه ومع شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، مصحوبة بتعليق :" البقاء لله الفنان القدير عزت العلايلي ربنا يرحمه يا رب نسألكم الدعاء".



دنيا سمير غانم

كما نعته الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها قائلة :"يا استاذ .. مثال الأب والفنان الراقي المحترم آخر مرة كنت تحدثني عن ابي وزمالتكم الشريفة الراقية و صدقاتكم لسنوات ومشوار العمر بينكم هكذا ترحل فجأة .."انا لله وانا اليه راجعون " انعي بمزيد من الحزن والأسي الفنان القدير عزت العلايلي رحمه الله واسكنه فسيح جناته . ابقى سلم على ابويا يا استاذ عزت".

رانيا ياسين

وتوفى صباح اليوم الجمعة، الفنان عزت العلالى عن عمر يناهز الـ 86 عاما وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند، وفقا لما أعلنه ابنه محمود العلايلى عبر حسابه على فيسبوك.