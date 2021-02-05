شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ناعيا عزت العلايلى: من أهم صناع السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة للسينما، بخالص الحزن والأسى النجم الكبير عزت العلايلى، الذى وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وذكر عبد الجليل أن الراحل لم يكن بالنسبة له نجما سينمائيا فقط بل كان على المستوى الشخصى أحد المقربين، فكان يعتبره بمثابة الأب الروحى الذى قدم له كل الدعم طوال مشواه، وكان دائما صاحب النصيحة المثمرة.

وأضاف أن النجم الراحل يعد واحدا من أهم صناع السينما المصرية وأن أعماله ستظل خالدة بيننا، فقد قدم أفلاما صنفت ضمن أهم مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية.

وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.