شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينعى الفنان عزت العلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة، حيث جاء فى نص البيان : "فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير عزت العلايلي أحد أهم نجوم السينما المصرية خلال النصف الثانى من القرن العشرين والذي قدم ما يزيد على 100 فيلم" .

وقال السيناريست سيد فؤاد : عزت العلايلي فنان كبير وله تاريخ سينمائي حافل وأدوار مهمة جدا في أفلام كثيرة ، وقدم للفن المصري الكثير والكثير وكان فنانا مهموما بقضايا وطنه فقد فقدنا فنان كبير فهو نموذج لفنان واعي محترم وعلامة من علامات التمثيل في السينما والتليفزيون والمسرح المصري".

الفنان عزت العلايلي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 86 عاما وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند، وفقا لما أعلنه ابنه محمود العلايلى عبر حسابه على فيسبوك.