شكرا لقرائتكم خبر عن الأصدقاء.. رامى رضوان ودنيا سمير غانم مع كريم فهمى للاحتفال بعيد ميلاد زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداقة ودية تربط بين عائلتى النجم كريم فهمى، والإعلامى رامى رضوان، والتى تظهر في صور عديدة لهم خلال أكثر من مناسبة، والتى يظهرون فيها من آن لآخر، مثلما حصل حينما حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الاحتفال بعيد ميلاد زوجة كريم فهمى، وذلك من خلال صورة تضمنت زوجها الإعلامى رامى رضوان بصحبة كريم وزوجته داليا البناوى، وعلقت دنيا على الصورة برسالة تهنئة منها إلى داليا البناوى، تمنت فيها عيد ميلاد سعيد لها، متمنية أيضًا كل السعادة والسلام لها ولأسرتها.



رامى رضوان وكريم فهمى

من ناحية أخرى، سبق وشارك النجم كريم فهمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قبل أيام بصور له خلال رحلته إلى منطقة الأهرامات مع زوجته دانيا البناوي، وظهرا خلالها وهما يستمتعان بأشعة الشمس في ظل برودة الطقس، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من معجبيه، بينما جاء تعليق شقيقه النجم أحمد فهمي خارج الصندوق، حيث علق على الصور: "كل عيش"، ليرد عليه كريم: "يا راجل دانت بتبوس كلب (هنا) من بقوا".

من جانب آخر، كان النجم كريم فهمى، قد اعتذر عن بطولة مسلسل "طبع الحياة" - اسم مؤقت - مع النجمة نيللى كريم وتأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث رشحته الشركة المنتجة ولكن لم يتم الاتفاق معه.

وعاد كريم فهمى لمزاولة نشاطه الفني مجدداً بعد شفائه من فيروس كورونا، الذى أصيب به أواخر شهر ديسمبر الماضى، حيث يستعد لاستكمال تصوير فيلم "جارة القمر" الذى أنهى فيه عدد من مشاهده قبل توقفه الفترة الماضية، حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى كما ينتظر طح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره منذ فترة.