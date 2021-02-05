شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ناعيا عزت العلايلى: البقاء لله فى فارس الدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، الفنان الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ناشرا صورة له عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "البقاء لله.. فارس الدراما العربية".





كما نعت الفنانة وفاء صادق، الفنان الراحل، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وفاة النجم الكبير عزت العلايلى، نسألكم الدعاء والفاتحة".

وتوفى صباح اليوم الجمعة، الفنان عزت العلالى عن عمر يناهز الـ 86 عاما وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند، وفقا لما أعلنه ابنه محمود العلايلى عبر حسابه على فيسبوك.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).