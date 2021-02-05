شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر يحتفل بـ20 عاما على ألبوم "أكتر واحد": النجاح مع الهضبة له طعم آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتج محسن جابر، بمرور 20 عاما، على ألبوم الهضبة عمرو دياب "أنا أكتر واحد بيحبك" الذى طرحه عام 2001، وحقق نجاحا كبيرا فى تلك الفترة، مشيرا إلى أن النجاح مع الهضبة له طعم آخر، معربا عن سعادته بالحصول معه على العديد من الجوائز العربية والعالمية.





ونشر جابر، عبر حسابه على تويتر، فيديو لفوز الهضبة بجائزة "جائزة ميوزيك أوورد" عن الألبوم "أكتر واحد" عام 2001، قائلا: "أنتجت أعمالا مميزة لأخى وصديقى نجم النجوم الهضبة عمرو دياب، النجاح معه له طعم آخر، وسعدت عندما حصلت له ومعه على معظم الجوائز العربية والعالمية.

ووفقا لبيان الشركة المنتجة للألبوم، الذى حقق أعلى نسبة مبيعات فى تاريخ الغناء العربى حتى الآن، جاء فيه: "تم صدور الألبوم فى شهر يوليو 2001، بس إحنا قررنا نحتفل معاكوا من دلوقتى على مرور 20 سنة، لأن زى الأيام دى من 20 سنة كنا سهرانين فى الاستديوهات بنحضر وبنسجل واحد من أهم الاألبومات فى تاريخ المزيكا، 20 سنة اكتر واحد بيحبك بلقطات حصرية لم تعرض من قبل لألبوم عاش سنين ولسه هعيش أكتر".



بوستر الألبوم

ويضم ألبوم "أنا أكتر واحد بيحبك" 10 أغنيات هى كالتالى:

‏"ولا على باله".. كلمات محمد رفاعى ألحان محمد رحيم. ‏

‏"أنا أكتر واحد".. كلمات أحمد موسى- أيمن بهجت قمر - ألحان عمرو مصطفى.

‏"كان طيب".. كلمات أيمن بهجت قمر ألحان عمرو دياب. ‏ ‏

‏"بعد الليالي".. كلمات محمد رفاعي الحان خالد عز.

‏"قلت إيه".. كلمات خالد تاج الدين ألحان عمرو مصطفى.

"ولا ليلة".. كلمات أيمن بهجت قمر ألحان البدرى كلباش.

‏"أديني رجعتلك".. كلمات بهاء الدين محمد ألحان عمرو دياب.

‏"صدقني خلاص".. كلمات أيمن بهجت قمر الحان عمرو مصطفى.

‏"أحبك أكرهك".. كلمات أيمن بهجت قمر الحان عمرو مصطفى.

‏"يا حبيبي لا".. كلمات بهاء الدين محمد الحان عمرو مصطفى.

التوزيع الموسيقى طارق مدكور وتوزيع التريات يحيى الموجى.