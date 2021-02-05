شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوى.. لماذا فرح ابنه أحمد بإعلان إصابته بالسرطان؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، والذى رحل عن عالمنا العام قبل الماضى مخلفاً حزن كبير لكل محبيه ممن أقلقهم طوال فترة مرضه منذ إعلانه الإصابة بمرض السرطان بمهرجان الاسكندرية، والذى تحداه معلناً أنه مجرد دور برد سيتعامل معه على هذا الأساس دون أي قلق أو فزع منه في رحلة بث فيها الأمل في عيون الجميع بروح التحدى والإصرار الذى يمتلكه إلا أنها لم تكتمل في النهاية بعدمها هزمه المرض.

الفنان الراحل فاروق الفيشاوى وخلال استضافته ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى كشف عن ردة فعل المقربين منه وتحديداً عائلته، فور كشفه عن هذا الأمر خلال فاعليات مهرجان الإسكندرية، وقال أن ابنه أحمد فرح للغاية حينما رآه يقول كلماته حول المرض، حيث شعر بأنه يواجه ولديه القدرة على مواجهة المرض.

وولد الراحل فاروق الفيشاوى بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم، وقد توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته، كما حصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية