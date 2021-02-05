شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان القدير عزت العلايلى عن عمر ناهز الـ86 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الفنان القدير عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".