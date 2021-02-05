فيديو.. عزت العلايلي يدخل بنوبة بُكاء قبل وفاته بشهر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غيب الموت الفنان الكبير عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا، ويُعد اسم الراحل علامة بارزة في تاريخ الفن المصري، فشكلت مسيرته "علامات" في السينما المصرية، لعل أبرزها "الأرض"، "أهل القمة"، "الاختيار"، "بين القصرين"، "السقا مات"، "التوت والنبوت"، وغيرها.

في لقاء سابق له عُرض منذ شهر ببرنامج "صاحبة السعادة"، دخل العلايلي في نوبة بكاء على الهواء لتأثره بعد حديثه عن زوجته الراحلة السيدة "سناء" قائلًا: "زوجتي الله يرحمها هي صاحبة فضل كبير جدا في تربية الأولاد، وأنا مجيش فيها حاجة أبدا، وأنا مكنتش متخيل انها هتروح وتسيبني، ساعات أدوخ كده، ما أنا لوحدي في البيت كله ومفيش حد معايا، ساعات أسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، ربنا يرحمها، أعطتني كتير جدا جدا، ومقدرش أوفيها حقها".

وعبّرت إسعاد يونس عن حزنها الشديد، عندما فاجأها العلايلي بخبر وفاة زوجته على الهواء، قائلةً: "أنا للأسف لسه عارفة دلوقتي أنها مبقتش موجودة، مكنتش أعرف الحقيقة، وكويس أن الواحد ماسك نفسه، وأنا أشهد بما أني دخلت بيت عزت العلايلي أن هذه السيدة كانت منظم حياته وأولاده، هي نموذج متكرر في سيدات مصر، لكنها تظل فريدة في حالتها لأنها زوجة هذا الرجل، واللي شافها عارف، وتحية لروحها النبيلة، الله يرحمها ويحسن إليها".

واختتم العلايلي حديثه عن زوجته قائلا: "أنا والله فعلا كنت هبقى ولا حاجة من غيرها، هي اللي كانت متحكمة في كل حاجة".