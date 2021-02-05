شاهد آخر ظهور للفنان عزت العلايلي قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل الفنان الكبير عزت العلايلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وكان أخر ظهور للعلايلي الشهر الماضي خلال مشاركته في تشييع جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه

دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تكريم الفنان عزت العلايلي ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.