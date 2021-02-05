المهن التمثيلية تنعى عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت العلايلي الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية‬، وفاة الفنان الكبير ⁧‫عزت العلايلي، رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تكريم الفنان عزت العلايلي ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.