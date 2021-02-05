حسام مصطفى شبيه عمرو دياب لـ"الخليج 365": هذا ما فعله "الهضبة" عندما شاهدني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 12:35 مساءً - حسام مصطفى شبيه عمرو دياب الذي شارك "الهضبة" في إعلانه الأخير، فاجأ الجمهور بهذا الشبه الكبير بينه وبين عمرو دياب، لدرجة أن البعض تصور أن تقنيات حديثة في الجرافيك قامت بتركيب وجه عمرو دياب في شبابه على وجهه في مراحل مختلفة بالإعلان الآن. التقينا حسام مصطفى في الحوار التالي:





اشتهر بشبيه عمرو دياب

حسام مصطفى شبيه عمرو دياب





أصبح حسام مصطفى شبيه عمرو دياب حديث الناس و"السوشيال ميديا"، وصار من المشاهير للشبه الكبير بينه وبين "الهضبة" في الشكل حتى اشتهر بشبيه عمرو دياب، ذلك الشبهه الذي كان سبباً في اختيار شركة إنتاج إعلان "الهضبة" الأخير الذي ظهر في بداية عام 2021 ليقوم بدوره في مرحلة شبابه بأكثر من لوك لأغنيات عمرو على مدى تاريخه الغنائي؛ حتى تصور البعض أنه "الهضبة" بالفعل.

ولد حسام مصطفى في أسيوط وتربى في منزل يعشق أصوات علي الحجار، ومحمد منير، ومحمد الحلو ولكنه عشق صوت عمرو دياب منذ طفولته في أوائل التسعينيات، فقد كان يسمع صوته عندما يعود من المدرسة في سيارات المارة بالشارع وبعض محلات السوبر ماركت عند شرائه لبعض الحلوى وطلبات منزله. فقد وجد في صوت عمرو دياب لوناً مختلفاً عما يسمعه والده، ومرت السنوات وحبه للهضبة يزيد، وكان حريصاً دائماً على أن يسمع ويشاهد أغانيه في التليفزيون ويسجلها ويعيدها مراراً، خاصة أغاني فيلم "آيس كريم في جليم"، لدرجة أنه كان يعشق الجاكيت الجينز الذي يرتديه عمرو دياب في الفيلم، ويريد أن يشتري مثله.



تحقيق الحلم

حسام مصطفى وعمرو دياب في الإعلان الذي جمعهما سوياً



منذ طفولتك تحرص على شراء شرائط "الهضبة" عمرو دياب متى شعرت بأن ملامحه قريبة الشبه منك؟

في سن المراهقة بدأ شكلي وملامحي تقترب منه، فأنا منذ طفولتي حريص على شراء شرائط عمرو دياب، أعشق أغانيه وخاصة "ما بلاش نتكلم في الماضي" و"حبيبي يا نور العين"، فقد كانت تستهويني أغانيه وتمس قلبي كثيراً، وكنت معجباً بملابسه وتسريحات شعره.

هل حضرت إحدى حفلاته؟

أنا من أسيوط ولم يحالفني الحظ أن أحضر حفلات "الهضبة" إلى جانب أنني ليس لدي قدرة مالية لحضور هذه الحفلات، وأكتفي فقط بتسجيل أغانيه فيديو وأكررها وأعيدها لأشاهدها كثيراً. وكنت دائماً أتمنى أن أراه في الواقع، وأن أعطي له أوتوجرافي ليوقع فيه بخط يده أو ألتقط صورة لي معه. دائماً أتابع أخباره وكان لديّ شعور قوي بأنني سأقابله في يوم من الأيام.



وكيف تحقق الحلم؟

أنا خريج معهد حاسب آلي، وأعمل في مجال الكمبيوتر، وأبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً ومن خلال صفحتي على فيسبوك كنت أنشر بعض الصور الشخصية لي، وكان بعض الأصدقاء يقولون لي: "أنت شبه عمرو دياب"، ووصلت صوري عن طريق بعض الناس على فيسبوك لجروب عمرو دياب، ولم أكن أعلم أن هناك هذا الجروب للهضبة، من هنا جاءت شهرتي وأطلقوا عليّ شبيه عمرو دياب، وبدأ معدو البرامج في القنوات الفضائية يتصلون بي ويستضيفونني في البرامج، وكان بعضهم يبحث عني على جوجل بعنوان شبيه عمرو دياب. وهذا أتاح لي أن أشترك في إعلانات عمرو دياب، فكان الإعلان الأول لي في رمضان 2019 "يلا نجمع حبايبنا"، فقد كانت الشركة المنتجة للإعلان تبحث عن شبيه لعمرو دياب يقوم بدوره في فترة الشباب، وهو يلعب كرة مع أصدقائه في بورسعيد. وعندما بحثت الشركة على جوجل باسم شبيه عمرو دياب وجدوا صوري وعرضوها على "الهضبة" فوافق على الفور. وكانت الفرصة الأولى لي، ولكن لم أقابل "الهضبة" في هذا الإعلان، وتصور الجمهور أنني عمرو دياب في فيديو قديم له مع أصحابه.

وكيف أعددت نفسك للإعلان الثاني مع عمرو دياب، والذي ظهر في أوائل هذا العام في تقديمك لأكثر من لوك للهضبة في أغنياته وخاصة في فترة التسعينيات؟

عرضت عليّ الشركة المنتجة الاشتراك في الإعلان فوافقت على الفور، وقمنا بالتحضير لمدة 6 أيام لتجهيز الإكسسوارات والملابس و"البواريك" (الشعر المستعار) و10 أيام أخرى، كل يوم بروفات لأكثر من لوك لأغاني عمرو دياب، وكنت في البروفات أقوم بعمل الماكياج واللوك الخاص بكل أغنية وأرتدي ملابسها، وأحياناً كنت أصور في اليوم الواحد ثلاثة لوكات لثلاث أغانٍ له.



لقائي بـ"الهضبة"

حسام مصطفى بـ لوك عمرو دياب في الإعلان



وكيف كان لقاؤك بـ"الهضبة"؟

لم يحدث أن جلست معه أيام البروفات أو قبل التصوير، فأنا قابلته فقط يوم تصوير المشهد الذي جمع بيننا.

وكيف كان رد فعله عندما شاهدك؟

نظر لي نظرة استمرت دقيقة واحدة عبرت عن إعجابه الشديد بشكلي الذي يشبهه إلى حد التطابق، وقال:" ذكرتني بنفسي وأنا شاب". وأثناء المشهد الذي جمع بيننا كان يوجهني كثيراً، أي أن حديثنا كان خاصاً بالعمل فقط، عمرو دياب في وقت التصوير يكون قليل الكلام جداً، ما يعنيه عمله فقط، ويكون في حالة تركيز شديدة، وهذا هو سر نجاحه، وأنا أيضاً لا أتكلم كثيراً، أركز في عملي فقط. فلم يكن بيننا أي حديث عن أي موضوعات شخصية أو عامة.

كيف كان رد فعل والدك ووالدتك بعد عرض الإعلان؟

كانا سعيدين جداً، لأنها كانت مفاجأة بالنسبة لهما، فقد قصدت ألا أخبرهما بأنني أصور إعلاناً مع عمرو دياب؛ حتى تكون مفاجأة لهما.

أنت الآن شخصية مشهورة على "السوشيال ميديا"، هل تحب الشهرة والنجومية؟

لا أحب الشهرة أو النجومية، أنا قدمت هذا الإعلان لحبي الشديد لعمرو دياب، لكن لا أحب أن تسلط عليّ الأضواء أو أكون شخصاً مشهوراً.



أكثر لوك متطابق

حسام مصطفى شبيه عمرو دياب في الإعلان



ما أكثر لوك شعرت فيه بأنك تشبه "الهضبة" إلى حد التطابق؟

اللوك الخاص بأغنيات "تملي معاك، وما بلاش نتكلم في الماضي، وأيامنا، وحبيبي يا نور العين".

هل شعرت بأن عمرو دياب اختصر عليك سنوات كثيرة لتحقيق شهرتك؟

بالتأكيد بدون عملي مع عمرو دياب لم أكن لأصل لما وصلت إليه من معرفة أو شهرة حتى لو قدمت إعلانات طوال عمري.

وهل ستستمر في الفن؟

إن شاء الله لو عرض عليّ أعمال مناسبة سواء تمثيل أو إعلانات. أتمنى تمثيل دور عمرو دياب في قصة حياته، والتي ستقدم على إحدى المنصات العالمية، وقد أخبرني الإنتاج بأنني مرشح لذلك، ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي.

وهل ستقلد عمرو دياب في أي مسلسل آخر أو أي إعلان مستقل بدون "الهضبة"؟

بالتأكيد لا. سيكون لي شخصيتي الخاصة بي في أداء أي دور يعرض عليّ .

حسام مصطفى وعمرو دياب



هل قال لك البعض إنك ستحقق نجومية وسيغار منك "الهضبة" ويحاربك؟

"عمرو دياب في منطقة تانية خالص"، لن يتكرر وأي أحد قبله أو بعده لن يحقق نجاح "الهضبة" وأنا وغيري لن نكون نقطة في بحر عمرو دياب، وأرى نفسي أقل واحد وشخص عادي جداً. ربنا حكمته كبيرة أن يجعلني شبيهاً لفنان غير عادي وقد عوضني الله سنين تعب وشقاء كثيرة في حياتي. أنا راض لو قدمت فقط الإعلانين لا غير يكفيني ذلك.

هل هناك تعليق ضايقك؟

لا أهتم بأي تعليقات شخصية غير لائقة، لكن ضايقني من كتب أن صوتي لا يصلح للغناء، وبالرغم من أنها حقيقة لكن أحب أن أوضح شيئاً أنني لا أسعى أن أكون مطرباً؛ لأن صوتي لا يصلح للغناء بالفعل، ولكن كل البرامج التي قامت باستضافتي في المواقع الصحفية أصرت أن أغني أو أؤدي أغاني عمرو دياب.

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