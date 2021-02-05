وفاة الفنان المصري عزت العلايلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 17 دقيقة

توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، وستقام جنازته في جامع المروة بجوار مستشفى “دريم لابد”.

والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية)، وذلك بحسب RT