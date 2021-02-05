بالفيديو: والدة تقضي 20 ساعة لتخليص شعر ابنتها من 150 قطعة ألعاب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

عاشت أم أسوء لحظاتها مع ابنتها الصغيرة، وهي تقضي أكثر من 20 ساعة من أجل تخليص شعر صغيرتها من نحو 150 لعبة صغيرة علقت فيه.

الحادثة وقعت في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وتحديدا لدى الوالدة، ليزا هولزلي، عندما أراد كل من طفليها نوح وأبيغيل، اللعب بعد إنهاء دراستهما باستخدام قطع البنشيمز، وهي كرات صغيرة تلتصق ببعضها بسهولة.

وقام نوح بإلقاء علبة كاملة من هذه الألعاب فوق رأس شقيقته، ليتسبب في أسوء لحظات لأمه.

تفاجأت هوزلي بالموقف، قائلة: “أعتقد أنني عشت تجربة صعبة، كان لديها نحو 150 قطعة من تلك الألعاب متشابكة داخل شعرها، وقد زاد الطين بلة حين حاولوا إزالة القطع بأنفسهم لأن بعضها تشابك معا”.

وأضافت بأنها استغرقت نحو ثلاث ساعات لإزالة 15 قطعة فقط من شعر ابنتها.

واستعانت بالإنترنت لمعرفة الطريقة الأفضل للتخلص من هذه الكرات، حيث نصحها بعضهم باستخدام البلسم والزيت النباتي لتخفيف التشابك، إلا أن الأمر ازداد سوءا.

وبعد الكثير من الدموع، و20 ساعة من شد وفك القطع، وفقدان الكثير من الشعر، نجحت الأم من إزالة البنشيمز بنجاح من شعر ابنتها، بحسب موقع مجلة people.