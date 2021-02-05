“غوغل” تواجه نزاعات قضائية بالجملة في الولايات المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أظهرت النتائج السنوية لـ”غوغل” التي نُشرت منذ ساعات، أن جائحة كوفيد-19 عززت موقع الشركة العملاقة بفضل العائدات الإعلانية لمحرك البحث ومنصة “يوتيوب” التابعة لها، لكنها تواجه في المقابل نزاعًا مع السلطات الأميركية.

هذه المجموعة العملاقة التي أسست في سيليكون فالي سنة 1998 تواجه منذ نهاية العام الفائت ملاحقات عدة بتهمة تقويض المنافسة مرشحة للاستمرار سنوات عدة.

أطلقت وزارة العدل وحوالى عشر ولايات أميركية دعوى قضائية مدنية ضد “غوغل”، تتهمها بالإبقاء على “احتكار غير قانوني” لمحركات البحث والإعلانات الإلكترونية.

وبحسب المدعين العامين، تمنع المجموعة العملاقة منافسين محتملين من تحقيق حصص في هذه الأسواق من خلال تأكدها، على سبيل المثال، بأن محركها للبحث هو المعتمد تلقائيا.

وتتناول الشكوى اتفاقا معقودا مع «آبل» ينص على تحميل «غوغل» على أجهزة «آي فون» في مقابل حصة من الإيرادات الإعلانية، وصولا إلى 12 مليار دولار سنويا.

وبفضل هذا الاتفاق ونظام التشغيل «أندرويد»، تمثل غوغل «90 في المئة من استخدامات التصفح على الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة»، وفق محامي الحكومة الأميركية السابقة.