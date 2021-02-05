بريجيت باردو: كورونا مفيد ويقلّل عدد السكان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الممثلة الفرنسية السابقة بريجيت باردو، الموصوفة بـ «أيقونة السينما» في الستينات الجدل بتصريحات ذكرت فيها أن الفيروس مفيد ويقلل عدد السكان.

واعتبرت الممثلة الفيروس «شأناً إيجابياً» في مقابلة أجرتها معها مجلة «Oggi» الإيطالية الشهيرة، لأن الفيروس الذى قتل مليونين و247 ألفاً حتى صباح أمس، يقلل من عدد السكان المكتظة بهم المعمورة، وفق ما نقلته «العربية نت» عن موقع (worldometer ) الأميركي الإحصائي.

وفي المقابلة قالت باردو البالغة 86 عاماً إن «عددنا كبير على الأرض، وأخشى أن يتمكن الوباء بطفراته التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة، من إعادة تنظيم العالم بأسلوب مؤلم (…) حيث ستستعيد الطبيعة حقوقها عندما يرحل هؤلاء الخمسة مليارات على الأرض»، معتبرة أنهم فائض سكان سلبي وعدائي، يمكن أن يكونوا من ضحايا الفيروس.

وذكرت أنها لا تخشى على نفسها من الفيروس: «فأنا لا أحتاج إلى حماية منه، لأني لا أرى أحداً، ولن تصيبني المعز بالعدوى»، مشيرة إلى أنها تقيم بصحبة حيوانات تربيها في منزلها ببلدة Saint-Tropez البعيدة في ريفييرا الجنوب الفرنسي 45 كيلومتراً عن مدينة نيس.