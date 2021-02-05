نبيل شعيل يُغني “الأسد”.. بطلب من الشاعرة العالية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنية جديدة بعنوان “الأسد”، كلمات الشاعرة العالية، وألحان حمد الخضر، في حين التوزيع لربيع الصيداوي والميكس والماسترنغ جاسم محمد ، والإشراف العام لـ محمد المسري، وهي من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وأوضح شعيل في تصريحات لحيفة “الراي” الكويتية أسباب طرحه للأغنية بإصدار ثالث بعد أن كان قد سبقه في غنائها كل من الفنان السعودي راشد الماجد، والفنان الإماراتي الوسمي، وقال: “باختصار شديد جداً غنيت (الأسد) للمرة الثالثة تلبية لطلب الشاعرة العالية التي أرادت أن يتغنى بكلماتها ثلاثة فنانين، واحد من المملكة العربية السعودية، والثاني من دولة الإمارات العربية المتحدة، والثالث من دولة الكويت، وفعلاً بعد أن تم التواصل معي وافقت على الفكرة لجمال الفكرة والكلمات”.

وأكمل شعيل: “بداية طرح الأغنية كانت في أواخر العام 2020 بصوت الفنان السعودي راشد الماجد، إذ تعاون على صعيد اللحن مع أحمد الهرمي وفي التوزيع زيد نديم، وفي التوقيت ذاته من العام 2020 طرحها أيضاً الإماراتي الوسمي تحت عنوان (شلة الأسد) من ألحان الهزيم وتوزيع مهند خضر”.

وأضاف شعيل “واليوم أطرحها لجمهوري لكن مع لحن مختلف وتوزيع جديد، إذ أسندت المهمة إلى مبدعين من بلدي الكويت، وباحترافية تم تقديمها لتحمل في طياتها روحاً مختلفة وجميلة، وأتمنى فعلاً أن تحظى (الأسد) باستحسان المستمعين، إذ يقول مطلعها: الصمت عن بعض البشر يعتبر جود/ ما كل هرجٍ يستحق الإجابة وإذا نشب للعاقل أهبل ومقرود/ عن الوحل ما تسمو إلا السحابة الرد ممكن ينقصك وإنت في زود/ والصمت بعض أحيان حكمة ومهابة وش هيبة الغربان لو تنعق حشود/ دام الأسد صامت وكلٍ يهابه”.