سطو مسلّح وتهديدات إرهابية.. مجرم يثير الجدل لمدى شبهه بـ هاري ستايلز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لاقت صورة رجل من ولاية بنسلفانيا متّهم بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك السطو المسلح والتهديدات الإرهابية، اهتماماً كبيراً، حيث كان المشتبه فيه يشبه نجم البوب البريطاني هاري ستايلز، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

جيسون ساندرلين (21 عاماً) متّهم بجرائم الاعتداء والسرقة والتآمر والتّعدي الإجرامي. وقالت الشرطة إنّ ساندرلين متّهم بجرائم جنائية متعلقة بالاعتداء المشدد والسرقة والتآمر والتعدي الجنائي وجُنح توجيه تهديدات إرهابية وسجن باطل وهتك عرض.

وأفاد مسؤولون أنّ ساندرلين ضرب امرأة وتحرّش بها، وحاول استخدام أربطة مضغوطة لاحتجازها في مكان وقوع الحادث. وقال أحد الضحايا في الحادث للسلطات إنّ السارق المسلح سرق 400 دولار وربع رطل من الماريغوانا. كما اتُهم ساندرلين بالمشاركة في عملية سطو على امرأة في تشرين الأول بولاية بنسلفانيا، وهو الآن مسجون بكفالة جماعية تقدّر بـ250 ألف دولار في ما يتعلق بالقضايا.

وسبق أن أثارت صورة جيريمي ميكس ضجة كبيرة عام 2014، ما مهّد الطريق له لدخول مجال عرض الأزياء بعد إطلاقه عام 2016.