حرّر محضرًا ضده.. بهاء سلطان مُتهم بالإساءة إلى نصر محروس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فوجئ محبو الفنان المصري بهاء سلطان أمس، بتداول أخبار تفيد بتحرير المنتج نصر محرس، محضراً ضده بتهمة الإساءة إليه عبر “الإنترنت”.

وتسلّم سلطان، خطاباً من مباحث الإنترنت في مصر، للتحقيق معه غداً السبت، بعدما حرّر محروس محضراً خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

المحضر، ينص على اتهام محروس لبهاء، بالإساءة إليه وشركته الخاصة، من خلال حساباته الخاصة والرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

من جانب آخر، يستكمل سلطان تسجيل الأغنيات الخاصة بألبوم “سيجارة”، وذلك بحكم محكمة أمرت بإعادة تسجيل أربع أغنيات لأن بها عيوباً هندسية وألزمته بالإعادة لصالح شركة نصر محروس.

وكان سلطان قد احتل الترند بعد ظهوره مع المنتج محروس، خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، داخل الاستوديو الخاص به لتسجيل أولى هذه الأغنيات.

وتواترت أنباء حول تصالح محروس وبهاء وإنهاء أزمة الاحتكار بينهما، إلا أن الأخير نفى ذلك، موضحاً أنه التزم فقط بقرار المحكمة.

بهاء كشف عن أنه انتهى من تسجيل أغنيتين هما “رامي الحمول”، و”أنا الغلطان” وتتبقى له “ليالي طويلة”، “وده حب ولا”، ومن المقرر تسجيلهما أول آذار (مارس) المقبل.