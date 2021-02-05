بعد نجاح "ذا كراون".. مسلسل عن العائلة المالكة السويدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق العمل على إنتاج مسلسل تلفزيوني عن العائلة المالكة في السويد، على غرار "ذا كراون" الذي تناول العائلة المالكة البريطانية وحقق نجاحاً كبيراً على "نتفليكس".

ويتناول المسلسل حياة الملك كارل جوستاف السادس عشر (74 عاماً) وعائلته، وأُطلِقَ عليه موقتاً اسم "موناركي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وأبدت منتجة الفيلم آنا فالمارك أفلين حماستها للمشروع، وقالت إنه لا يزال "في مرحلة البداية فحسب"، مؤكدة أن السيناريو الذي كتبته آسا لانتس لم يكتمل بعد وأن التوزيع لم يبدأ.

وتعمل آنا فالمارك أفلين لحساب شركة الإنتاج "فيلم لانس" المسؤولة عن تصوير المسلسل نيابة عن قناة "تي في 4" ومنصة البث التدفقي "سي مور".

وتوقعت أن تكون المقارنات مع "ذا كراون" حتمية، لكنها شددت على أن المخرجين السويديين لن يسعوا إلى منافستها، وإذ وصفت مسلسل "ذا كراون" بأنه "رائع"، أوضحت أن العائلة المالكة في السويد "مختلفة".

وأوضحت أن الطريقة التي سيُعالج بها الموضوع لم تُحَدَد بدقة بعد، لكن التركيز سيكون على البعد الشخصي، مع مقاربة من وجهة نظر إنسانية.

وأضافت: "نادراً ما نفكر في الأمر، لكن نشأة الملك من دون أب أمر مثير جداً للاهتمام"، في إشارة إلى وفاة والد الملك في حادث تحطم طائرة عام 1947 عندما كان عمره 9 أشهر.

وكان كارل جوستاف السادس عشر في الـ27 عند جلوسه على العرش بعد وفاة جده جوستاف أدولف السادس عام 1973.

وتزوج بالملكة سيلفيا عام 1976، وأنجب الزوجان الملكيان ثلاثة أطفال، أكبرهم ولية العهد الأميرة فيكتوريا، وهي الأولى في ترتيب الخلافة.