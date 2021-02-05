فن ومشاهير

أحمد حلمي يتسلم "هدية ميسي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى المخرج مينا فايز صديقه الفنان المصري أحمد حلمي قميص نادي الإسباني مصحوبا بتوقيع لاعب كرة القدم العالمي ليونيل .

ونشر أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بتطبيق "أنستقرام" صورة تجمعه بالمخرج مينا فايز وأرفقها بتعليق قال خلاله: "تشرفت بمقابلة مينا فايز صديقي المخرج المصري اللي جابلي أحلى هدية وهي تي شيرت ميسي الموقعة من ميسي ذات نفسه، شكرا يا مينا وشكرا طبعا يا ميسي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي على شاشة السينما فيلم "خيال مآتة" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: بيومي فؤاد، ومنة شلبي، ورشوان توفيق، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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