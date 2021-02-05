تقلا شمعون وكارمن بصيبص تستعيدان ذكريات الطفولة وجراح الحرب

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دبي: بعد نجاح منقطع النظير في الدراما التلفزيونية، وتحقيق مسلسلهما "عروس بيروت" نسبة مشاهدة قياسية، تجتمع تقلا شمعون وكارمن بصيبص في لقاء صريح واستثنائي، لتكشفا عن جوانب لا يعرفها الجمهور عنهما، ضمن برنامج "بصراحة مع تقلا شمعون وكارمن بصيبص" على MBC1.

تغوص كارمن في أسئلتها حول ذكريات الحرب وجراح الطفولة التي عاشتها تقلا، لتعترف الأخيرة بتجربة الموت الغريبة التي خاضتها. في وقت، تتوجه تقلا بسؤال لكارمن عن نشأة طفولة مختلفة لديها، فتتحدث عن محطات شكلت شخصيتها اليوم، كما تكشف عن رحلة نيويورك وأحلامها المؤجلة.

من جهة أخرى، تتحدث النجمتان عن صفة الخجل، حيث يظهر ذلك في خجل كارمن من الناس والمجتمع، وهو مختلف عن خجل تقلا من بيئتها وأهلها لاسيما في بداية طريق الشهرة، وكيف صالحها زوجها مع هذا الخجل، ومكنها من تجاوزه!

تتوقف كارمن وتقلا كل منهما أيضاً عند موضوع الأمومة التي عاشتاها في المسلسل، ولم تختبراها في الواقع. وفيما تعتبر كارمن أن الأمر مؤجل مرحلياً بالنسبة إليها، توضح تقلا أن عالم التمثيل عوّضها شعور عدم عيشها الأمومة في الحياة. كما تتوقف كارمن عند الغد، وعلاقة تقلا بالشيخوخة وهواجس المستقبل، إضافة إلى حديث عفوي عن صراع المرأة مع العمر والتجاعيد، فكيف تنظر كل منهما لهذا الأمر؟ وما رأي كل منهما بعمليات التجميل.