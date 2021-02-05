شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. شاهد أجمل صور فاروق الفيشاوى وسمية الألفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، حيث أنه من مواليد 5 فبراير، ويعد أحد أهم نجوم الفن المصرى، وترك بصمة فى كل الأدوار التى لعبها بفضل موهبته الكبيرة، وسوف تظل أعماله خالدة على مر التاريخ، لذلك نستعرض فى التقرير التالى صور فاروق الفيشاوى في مراحل عمرية مختلفة.

وولد فاروق الفيشاوى فى محافظة المنوفية، كانت عائلته تعتبر من العائلات الأرستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة أخوة ذكور وشقيقتان، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".

تخرج فاروق الفيشاوى فى كلية الأداب بجامعة عين شمس، التى ظهرت فيها موهبته ومشاركته فريق التمثيل، ليتجه بعدها للدراسة بالمعهد العالى للفنون المسرحية وشارك الفيشاوى فى فيلم "الحساب يا مدموازيل"، ومسلسل "أرض النفاق"، لينطلق بعدها من خلال مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرًا".

وقدم فاروق الفيشاوى العديد من الأفلام منها "كشف المستور، سوق المتعة، تجيبها كده تجيلها كده هى كده، ياتحب ياتقب، الجراج، فتاة من اسرائيل، شفاه غليظة، ديك البرابر، فرسان أخر زمن، زوجة محرمة، اغتصاب، المرأة الحديدية، القرداتي، الحنكايش، السكاكيني، لا تسألني من أنا، الباطنية غاوي مشاكل، المشبوه، حنفي الأبهة".

ومن أجمل أعماله الدرامية "صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة، علي الزيبق، الحاوي، البر الغربي أدهم وزينات و3 بنات، كناريا وشركاه، الدم والنار، ليل الثعالب، الشارع اللي ورانا"، وأبرزها تجسيده لشخصية محفوظ عجب من خلال مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، ومسلسل "ولاد أدم" أمام عبدالمنعم إبراهيم.







فاروق الفيشاوى و سمية الألفى



فاروق الفيشاوى



فاروق فى شبابه



فاروق مع عائلته



فاروق و زوجته سمية



فاورق و زوجته