شكرا لقرائتكم خبر عن تيشيرت ميسى موقع باسمه هدية لـ أحمد حلمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم أحمد حلمى عن سعادته بحصوله على تى شيرت نادى برشلونة الإسبانى الخاص بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى موقع باسمه، والذى أحضره له صديقه المخرج المصرى العالمى مينا فايز، ونشر حلمى صور الهدية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "اتشرفت بمقابلة مينا فايز صديقى المخرج المصرى اللى جابلى أحلى هدية وهى تيشيرت ميسى الموقعة من ميسى ذات نفسه.. شكرا يا مينا.. وشكرا طبعا يا ميسى".



احمد حلمي





حلمي يتسلم هدية ميسي



حلمي ومينا فايز

وكان تداول رواد موقع "إنستجرام" أحدث ظهور للنجم أحمد حلمى، برفقه زوجته النجمة منى زكى، وظهر النجمان فى الصورة وهما يرتديان ملابس سوداء، ويضع حلمى رأسه على رجلى زوجته منى على الأريكة فى لقطة كلها رومانسية وحب.

من ناحية أخرى يحرص الفنان أحمد حلمى فى الآونة الأخيرة على الاستمتاع بوقته برحلات بحرية مستمرة، كشف عنها من خلال حسابه الرسمى على انستجرام، حيث نشر أكثر من صورة وفيديو يعكس حبه للصيد.

كما ظهر ضمن تلك الرحلات بصحبة زوجته الفنانة منى زكى وصديقتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، حينما ظهرا معاً خلال صور وفيديوهات شاركا بها متابعيهم على انستجرام مؤخراً.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي على شاشة السينما فيلم "خيال مآتة" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: بيومي فؤاد، ومنة شلبي، ورشوان توفيق، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة.