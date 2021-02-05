شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الشيخ أول من أخرج عملا يصور الصراع العربى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد المخرج الكبير كمال الشيخ الذى يعد واحدا من أهم المخرجين المصريين، حيث كان له بصمة خاصة فى أعماله الفنية، ونجح فى تقديم لغة سينمائية خاصة به ميزته عن غيره من زملائه وذلك من خلال رسمه لصور شديدة التعبير تجعل المتلقى يعيش الحالة وكأنه جزء منها.

حصل الشيخ على شهادة البكالوريا من مدرسة الدواوين والتحق بعدها بكلية الحقوق وكان ذلك بناء على رغبة أبيه وأسرته، لكنه لم يجد نفسه فى الحقوق فقرر على الفور تركها وألتحق باستوديو مصر ليعمل كمساعد فى الإنتاج، ويعد أول فيلم من إخراجه هو فيلم " المنزل رقم 13" وكان من بطولة الفنان الراحل محمود المليجي الذى قال عنه الشيخ فى إحدى اللقاءات التلفزيونية ، " أخترت المليجى كبطل لفيلم المنزل رقم ١٣ لأنه كان الأنسب من حيث الموهبة وكذلك كان المليجى يمتاز بالثقافة العامة والقدرة على التركيز والدور الذى قام به كان يحتاج لشخصية مسيطرة حيث كان دور طبيب يستعين بعلمه فى الطب ليسيطر على إحدى الشخصيات ، وبالفعل نجح محمود المليجى وأقتنع الجمهور بأدائه .

يعد المخرج الكبير كمال الشيخ أول من أخرج فيلم يصور الصراع العربى الإسرائيلي وهو فيلم أرض السلام التى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة ، وكذلك كتب فيلم عن الجاسوسة هبة سليم وبعد الإنتهاء منه لم يقتنع به فظل يعيد كتابته حتى وصل لما يقرب من 6 مرات حتى أقتنع به فى النهاية وكان فيلم " الصعود إلى الهاوية".

واعتاد الشيخ أن يعمل مع كبار النجوم فى أعماله كما حصل على العديد من الجوائز وشارك كذلك فى العديد من المهرجانات خارج مصر مثل مهرجان كان ، ومهرجان بيروت الذى شارك فيه بفيلم الخائنة ، ومهرجان رومانيا الذى شارك فيه بفيلم أبو الهول الزجاجى ، وقد أخرج الشيخ مايقرب من 40 فيلما منها حب وإعدام ، وأرض الأحلام ، الملاك الصغير ، سيدة القصر ، بئر الحرمان ، الطاووس وغيرهم.