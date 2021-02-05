فيديو.. شيماء سيف عن بداية علاقتها بـ "كارتر": "وثقت فيه لدرجة إني خليته يشوفني من غير مكياج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة شيماء سيف عن كواليس ارتباطها بزوجها المنتج محمد كارتر، قائلة أن علاقتهما بدأت كعلاقة أخوة ولم تكن تتخيل أن يتطور الأمر إلى الارتباط.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الهواري بقناة النهار: "اتعرفت على كارتر في برنامج نفسنة وكنا أخوات لدرجة محدش يتخيلها ومكنش فيه أي حاجة بينا، وكنت بخليه يشوفني من غير ميكيب وأنا مبديش لحد الثقة إنه يشوفني من غير ميك أب".

وأضافت: "بعد كدا سبت البرنامج لاقيته إنهار وقالي يا شيماء أنا ماليش دعوة بيهم أنا بحبك جدا أنتي أحسن واحدة في العالم، قولتله ربنا يستر عشان أنا مش مرتاحة للموضوع ده سيبني أفكر".

وأكدت شيماء سيف إنه قام بعمل مفاجأة لها بالخطوبة على المسرح، أثناء مشاركتها في بطولة مسرحية "أهلا رمضان" وطلب يدها أمام الجمهور.

من ناحية أخرى، يعرض لـ شيماء سيف حاليًا "مسلسل فى بيتنا روبوت" بطولة ليلى زاهر، هشام جمال، عمرو وهبة، تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، ومن إخراج وليد الحلفاوى.