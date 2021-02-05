بصور من الكواليس.. كارمن بصيبص تعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من "عروس بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، ونشرت مجموعة صور من كواليس العمل عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "كارمن"، على الصورة قائلة: "النهاية... اشتغلنا بحب وجانا حب ودعم كتير بالمقابل، ميرسي لكل الناس اللي حضرونا وحبونا وضحكوا معنا وبكيوا معنا، شكرا على كل تعليقاتكم وتفاعلكم معنا! إن شا لله نكون قدرنا نسليكم بها الأيام الصعبة".

مسلسل "عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، تأليف نادين جابر وبلال شحادات.