بلقيس تحصد رقمًا قياسيًا في “حالة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حصدت النجمة بلقيس فتحي رقمًا قياسيًا من خلال أغنيتها الجديدة “حالة جديدة” بعدما حقق كليب الأغنية مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

وتحتلّ الأغنية منذ إطلاقها المراتب الأولى في قائمةً الفيديوهات الأكثر مشاهدةً على “يوتيوب” (Trending) في مختلف بلدان الخليج والوطن العربي.

أغنية “حالة جديدة” من كلمات سعد المسلم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، ومكس وماستر صهيب العوضي، وتتضمن مقاطع راب من كلمات وغناء كوين جي وهادي.

وظهرت بلقيس في كليب الأغنية بصورة مختلفة عن المعتاد ومشاهد جريئة من توقيع المخرج المصري حسام الحسيني. وحقق العمل رواجًا واسعًا لدى إصداره، كما تلقت بلقيس عنه عدد كبير من التهنئات من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

نفيد بالذكر أن بلقيس لن تطرح أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرح أغنية واحدة كل شهر حتى تأخذ حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس، خاصةً أن هذا الألبوم يأتي بالتزامن مع احتفالها بالعام العاشر لدخولها عالم الفن.