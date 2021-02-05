سيد رجب يعلن إصابته بفيروس كورونا: "تعبان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري سيد رجب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سيد رجب في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، الجمعة، إنه في العزل المنزلي حالياً بعد معاناته من أعراض الفيروس، مضيفاً: "أنا تعبان".



وقال الصحيفة إن الفنان سيد رجب، بدأ حياته الفنية على خشبة المسرح التجريبي والحر، مقدما العروض المسرحية داخل وخارج مصر، وظل لسنوات في الظل بعيدًا عن الشهرة والأضواء حتى بات من أهم الفنانين المصريين على الساحة في الفترة الأخيرة.

وشارك الفنان سيد رجب مؤخرا ببطولة فيلم "وقفة رجالة" الذي يعرض حاليا، حيث طرح بدور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف: سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد.



