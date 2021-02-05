شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون دولار لـ Monster Hunter بعد طرحه فى ديسمبر من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Monster Hunter إلى 19 مليونا و 615 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 18 ديسمبر من العام الماضى 2020، بمجموعة من الدول، على أن يصل باقى دور العالم بالتتابع.

وانقسمت إيرادات فيلم Monster Hunter إلى 11 مليون و 171 ألف دولار فى الولايات الممتحدة الأمريكية، و 8 ملايين و 444 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم الجديد هو خيالى ومن إخراج بول دبليوإس أندرسون، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التى تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.

فيلم Monster Hunter طرح فى 18 ديسمبر من العام الماضى 2020، العمل من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، تي.، ميجان جيد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونج، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي، ويدور حول عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق.

وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter في يناير 2018 وحققت أعلى المبيعات حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.

وكان قد تغير موعد إصدار فيلم "Monster Hunter" في أمريكا الشمالية مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم تقديمه مؤخرًا لمدة أربعة أشهر الي أبريل 2021، ثم عاد مرة أخرى للخلف وسيعرض بعيد الميلاد 25 ديسمبر2021.