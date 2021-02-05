شكرا لقرائتكم خبر عن دولف لوندجرين بطل Aquaman يكشف عن موعد تصوير الجزء الثانى من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل دولف لوندجرين، الذي لعب دور King Nereus، في الجزء الأول من Aquaman، عن الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه تصوير الجزء التانى في المملكة المتحدة، حيث قال Lundgren: "ربما أقوم بتصوير Aquaman 2 هذا الصيف في لندن، "، وفقا لما نشر على موقع " flickeringmyth ".

واصل لوندجرين كلامه قائلا " دورى في الجزء الأول من Aquaman تجربة رائعة على الرغم من عدم ارتياحه من وضعه لأيام التصوير الطويلة".

وأضاف لوندجرين "[ Aquaman] كانت بالتأكيد تجربة جديدة، وكان من الممتع العمل مع جميع الممثلين العظماء - هناك [ويليم] دافو، وباتريك ويلسون، وبالطبع جيسون موموا ".

كما يبدو أن النجمة أمبر هيرد فضلت الرد بهدوء على الحملة الكبيرة الموقعة ضدها من قبل محبي جوني ديب والتي تطالب باستبعادها من الجزء الثاني لفيلم "أكوا مان" Aquaman 2، وذلك بعدما ظهرت مؤخرًا وفقًا لصور نشرتها صحيفة "الديلي ميل"، أثناء تنزهها بواسطة الخيول، حيث كشفت عن حبها للخيول بصور عديدة أثناء ركوب أحد الخيول في مزرعة بولاية كاليفورنيا، وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن الممثلة الشهيرة حاولت التظاهر بالهدوء إزاء ما يحصل حولها.

وكانت قد حصدت العريضة التي دشنها عدد كبير من عشاق النجم العالمي جوني ديب، وصلت لأكثر من 1.5 مليون توقيع من أجل استبعاد زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، من بطولة فيلمها القادم Aquaman 2، ويأتى هذا على خلفية استبعاد جونى ديب من بطولة فيلم Fantastic Beasts بعد خسارته لقضية التشهير التي أقامها ضد صحيفة the sun.