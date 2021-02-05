صور.. سمية الخشاب عازفة بيانو في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "سمية"، في الصور وهي تعزف على البيانو، وعلقت: "أنا قادرة أحيانًا على التعبير عن الأشياء بشكل أكثر وضوحًا سواء على البيانو أو عندما أغني"

من ناحية أخرى، تشارك سمية الخشاب في بطولة مسلسل "موسى" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي.