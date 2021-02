شكرا لقرائتكم خبر عن THE WEEKND يؤجل جولته للمرة الثالثة لتقام فى 2022.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى THE WEEKND عن المواعيد الجديدة لجولته الغنائية "After Hours" الضخمة التى ينتظرها الملايين من شتى أنحاء العالم، وأشارت التقارير إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ الفنان الكندى الشهير فى دعم ألبومه الأخير، فقد تم تحديد الجولة لأول مرة عام 2020 ثم تم جدولتها من جديد لتكون عام 2021، لكن أعلن النجم الشهير الذى يتمتع بشعبية جارفة عن جدولة جديدة للجولة الغنائية و هو ما تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة ، فستبدأ الآن جولة THE WEEKND فى 14 يناير 2022 فى فانكوفر ، وكان السبب الحقيقى فى لجوء النجم الشهير في تأجيل جولته الغنائية هو انتشار فيروس كورونا.

وقد ارتبك بعض المعجبين حول ما إذا كانت جولته 2021 قد ألغيت رسميا أم لا أو ما إذا كانت تواريخ 2022 مجرد امتداد للجولة الحالية.





يذكر أن the weeknd فاجأ محبيه وعشاقه بعد أن ظهر بتغير كبير فى ملامح وجهه بكليبه الأخير "Save Your Tears" وذلك بفضل استخدام "المكياج" إضافة الى بعض "الأطراف اصطناعية" مثلما أكد موقع "لامور"، وجاء تغير ملامح النجم الكندى الشهير لافت لأنظار الملايين ومحط لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتساؤلات حول السبب لظهوره بعد تغير ملامحه ، فى الحقيقة أن ظهور the weeknd بملامح وجه مختلفة تماما جاء تحول منطقى و طبيعى جدا لكل متابعى كليبات النجم الشهير الذى اطلقها خلال الفترة الماضية ، فحسب موقع " بيتفورك" أن كليب "Heartless" الذى اطلقه النجم The Weeknd بدأ فى الاحتفال فى لاس فيجاس، بينما يتعرض النجم الشهير فى كليب "Blinding Lights" إلى الكثير من الاذى حيث يظهر فى مقدمة الكليب ووجه ملطخ بالدماء ، بينما ينتهى كليبه الاحق الذى حمل اسم "In Your Eyes" بقطع رأس المغنى.

ثم يأتى التسلسل واضح ليصل كليب "Too Late" الذى يظهر رأس the weeknd التى تم قطعها خلال وصلها بجسد أحد الأشخاص ، و مع ظهور النجم الكندى الشهير فى حفل " American Music Awards " و هو يربط رأسه و تظهر عليها الكدمات الواضحة وهو ما أثار ضجة كبيرة كان من الطبيعى فى كليب " Save Your Tears " و هو من اخراج Cliqua و الذى اطلق مؤخرا أن يكون the weeknd بملامح مختلفة تماما عن الملامح المألوفة .