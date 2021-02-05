شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد Legacies لموسم رابع بالرغم من ضعف المشاهدات على CW والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت منصة CW مسلسل الفانتازيا والخيال العلمى Legaciesللموسم الرابع، وذلك بعد بدء طرح الموسم الثالث من العمل فى 21 يناير الماضى، على أن ينتهى عرض الموسم خلال العام الجارى، ولم تعلن المنصة عن موعد بدء تصوير وإنتاج الموسم الجديد من العمل مشتق من كلا المسلسلين " The Vampire Diaries " و the Originals"".

يبلغ متوسط تصنيف الموسم الثالث من Legacies 0.17 فى الفئة العمرية 18-49، بإجمالى 700 ألف مشاهد، ومقارنة بالموسم الثاني، انخفض هذا بنسبة 26% في العرض التوضيحي وانخفض بنسبة 8% في نسبة المشاهدة، مع استمرار انخفاض التقييمات المباشرة، في نفس اليوم لمعظم عروض الشبكة، لكن تواصل CW التركيز على البث ومصادر الإيرادات الأخرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وهو مسلسل درامى خارق حول هوب ميكلسون، ابنة مصاص الدماء الأصلى كلاوس ميكلسون، التي تدرس في مدرسة سالفاتور الداخلية للشباب والموهوبين، وتضم المدرسة كيانات خارقة مختلفة من الطلاب مثل السحرة كـ ليزي وجوسي، والابنتين التوأمين لـ ألاريك سالتزمان.

المسلسل بطولة مجموعة مختلفة منهم دانييل روز راسل، جوزيف مورجان، جيني بويد، كايلي براينت، مات ديفيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى من مسلسل Legacies فى التصنيف الديموجرافى للفئة العمرية بين 18 و79 عاما 0.26، بما يعنى 846000 مشاهد، بالمقارنة مع الموسم الأول، وانخفضت نسبة المشاهدة بنسبة 15% و16% على التوالى.