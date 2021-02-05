شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى معلمة وصاحبة محلات ذهب فى "النمر" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة نيرمين الفقى تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسل "النمر" مع النجم محمد إمام، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتظهر نيرمين فى دور معلمة ولديها العديد من محلات الذهب فى السوق وتدخل فى منافسه مع تجار الذهب والبائعين فى السوق، وهم محمد رياض وبيومى فؤاد.

مسلسل "النمر"، تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إنتاج شركة سينرجى، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدم الثلاثى مسلسل "هوجان" العام قبل الماضى.

يشار إلى أن نيرمين الفقى تشارك فى مسلسل "لؤلؤ"، التى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر ويشاركها فى بطولة العمل كل من كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، المسلسل من قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال محمد إمام مسلسل "هوجان"، وعرض فى رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.