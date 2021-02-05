صور.. نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد زينة: صديقتي وحبيبتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة نادية الجندي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة زينة الموافق 4 فبراير، ونشرت

عدد من الصور التي تجمعهما، عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وعلقت "نادية"، على الصورة قائلة: "زينة صديقتي وحبيبتي، كل سنة وأنتي طيبه وبخير وناجحة وعقبال 100 سنة، كل الأمنيات الحلوة بدوام الصحه والستر والسعادة".

وأضافت: "ربنا يخليلك أولادك الجمال وتفرحي بيهم، وتشوفيهم احسن الناس وربنا يحفظهم يارب".

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال زينة مسلسل "جمع سالم"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، من ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.