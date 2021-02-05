صور.. نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد زينة: صديقتي وحبيبتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة نادية الجندي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة زينة الموافق 4 فبراير، ونشرت
عدد من الصور التي تجمعهما، عبر حسابها بـ"إنستجرام".
وعلقت "نادية"، على الصورة قائلة: "زينة صديقتي وحبيبتي، كل سنة وأنتي طيبه وبخير وناجحة وعقبال 100 سنة، كل الأمنيات الحلوة بدوام الصحه والستر والسعادة".
وأضافت: "ربنا يخليلك أولادك الجمال وتفرحي بيهم، وتشوفيهم احسن الناس وربنا يحفظهم يارب".
من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال زينة مسلسل "جمع سالم"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.