شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ثقة والثقة مطلقة.. حمو بيكا يهدى الأحمر مهرجان "الأهلى فوق الجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على تهنئة النادى الأهلى المصرى بفوزه على الدحيل القطرى بهدف مقابل لا شىء في أولى مباريات كأس العالم الأندية المقامة في قطر، وصعوده إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "مبروك لاخواتنا الأهلاوية ولكل مصر".

وأهدى حمو بيكا جماهير النادى الأهلى مهرجان "الأهلى فوق الجميع" الذى يغنيه مع مودى أمين وكلمات الشاعر الفاجر وألحان مزيكا فيجو الدخلاوى، وطرح بيكا المهرجان على قناته بموقع يوتيوب.

وتقول بعض كلمات مهرجان الأهلى فوق الجميع

الأهلاوى واقف الحكاوى..جدع وراسه مرفوعة للسما

باك شمال على معلول.. ضارب الدنيا دا عرض وطول

ماجارى دا أسطورة ماشى على مهلى.. وبشوف الدنيا دى بعيونى

الأهلى ثقة والثقة مطلقة.. هنا الحياة مفيهاش فبركة

حان الآن صراع الأبطال.. من هنا جاهز للمعركة

الأهلوية فوق الجميع..زى ما قال أبو ربيع

عشرة تسعة سبعة اتنين..اصحى للتردد الفظيع

فى كل جون سايبين اهداف.. انا مصارعة دى مش بتخاف

وكانت نقابة الموسيقيين قد حذرت حمو بيكا من الظهور فى كليب أحمد الفيشاوى الجديد "نمبر 2" باعتباره ليس عضوا بالنقابة، وأنه فى حالة ظهوره سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، سواء هو أو أحمد الفيشاوي، خاصة أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وأكدت النقابة احترام القانون، ويجب على حمو بيكا وأحمد الفيشاوي احترام القانون أيضا وتنازل النقابة عما بدر من حمو بيكا لا يعني تغافلها عن الالتزام بالقانون.