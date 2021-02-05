شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ينضم لأبطال مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث يقدم دوراً محورياً فى أحداث المسلسل، الذى يخرجه أحمد نادر جلال، ويعرض فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى لإمتاع الجماهير.

وانطلق تصوير المسلسل ، حيث صور مخرج العمل المشاهد الأولى بحضور نجم العمل يوسف الشريف، وحسام شوقى مدير عام سينرجى، وجمعت المشاهد كلا من يوسف الشريف، وإسلام جمال، وأحمد صلاح حسنى .

وفى سياق مختلف حذر يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" من وجود شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان للمشاركة في فيلم من إنتاجه، وكتب :"عرفت مؤخراً أن في حد منتحل شخصيتى وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفنى فى سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته فى فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه".

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.