شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد تكشف عن موصفات فارس أحلامها: مش لازم يكون كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إيمان السيد عن مواصفات فارس أحلامها، مضيفه أن الزواج ليس هدفها فى الحياة، وقالت إيمان في لقاء تليفزيونى: "قعدت في الكوشة كتير في التصوير وفى الحقيقة من زمان مش ده هدفى في الحياة أوى ومعنديش مشكلة في الوقت، ووقت انى أحس إن ده البنى آدم اللى مستعدة أكمل معاه باقية حياتى".

وتابعت: "ومبقاش في صفات معينه كل ما الواحد بيكبر تفكيره بيختلف وأهم حاجة في الموصفات يكون تفكيرنا قريب من بعض يكون إنسان كويس والراحة النفسية ومبحبش النكدى ومش شرط يكون كوميدى، ودائما بقول لو دمك خفيف متعرضش إرادة ربنا وطول ما اللى قدامى إنسان حقيقى وعلى طبيعته بيوصل لقلب".

ومن جانبه، قال المطرب عمر كمال: "مبحبش الجواز ومش جاى معايا سكة ولا بحب حد يتحرك أو ينام جنبى على السرير وقدام ممكن أفكر في الجوار، وكنت هخطب قبل كدة وفركشت".