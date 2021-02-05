شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدات نادية لطفى يسترجعن ذكرياتهن معها: "كانت بتدلعنا ديما ونعشق كل أعمالها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حفيدات الفنانة الكبيرة نادية لطفي، ريحان وسلمى وجاسمن، عن بعض الجوانب الشخصية في حياة الفنانة الراحلة، حيث أكدن أنها كانت فنانة وجدة فى الوقت نفسه، وهو ما أكسبها القدرة على الإلهام، حيث كانت ملهمة لهن، وأنها كانت دائمة التواصل والقرب، وعلقت جاسمن قائلة: "كان دلع بس.. كانت بتدينا نصايح لأنها كان عندها خبرة واسعة في الحياة".

وقالت سلمي، الحفيدة الثانية للفنانة الراحلة، خلال لقائها هي وشقيقاتها، مع الإعلامي رامي رضوان عبر سكايب، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "كانت تروي لنا بعض الأمور الشخصية الخاصة بها، ومنها أنها تلقت صفعة حقيقية على وجهها في أحد الأعمال الفنية وتأثرت بذلك تأثرا شديدا حتى بعد انتهاء العمل، ولا يوجد أحد منا من هواة التمثيل أو احترف تلك المهنة، وكل واحدة فينا لها حياتها الخاصة والعملية، ودائما ما أروي لطفلي الكثير عن بولا أو نادية لطفي جدتي العزيزة".

وقالت ريحان الحفيدة الثالثة: "كانت دائما تنصحنا أن نسير في الحياة بما يتناسب مع عقولنا وألا نخاف من شيء أو أحد أن نسعى خلف حقوقنا، ونعشق أعمال بولا الفنية، وأهمها النظارة السوداء والناصر صلاح الدين والخائنة، وغيرها من الأعمال التي ستظل خالدة في عقولنا".

وكانت أحيت الفنانة إلهام شاهين الذكرى السنوية لوفاة النجمة نادية لطفي، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورا تذكارية ظهرت فيها بصحبة نادية لطفي وعدد من نجوم الفن، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وقالت الفنانة إلهام شاهين عبر انستجرام:"النهاردة الذكرى السنوية للفنانة العظيمة ناديه لطفى.. وحشتنى ومفتقداها جدا.. فاكراها وهفتكرها دايما بكل الخير.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب".