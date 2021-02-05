شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: بعت قفص تين شوكى عشان أشترى تيشيرت الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد أنور، أنه قبل الشهرة ودخوله مجال الفن عمل في أكثر من مهنة ويفخر بذلك، وقال نجم "مسرح مصر" في لقاء تليفزيونى: "اشتغلت نقاش، كنت فى الجامعة الصبح طالب وبليل نقاش، وكان معايا مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وبحب النادى الأهلى أوى وكنت عاوز أشترى التيشيرت جدا ماما جابت قالتلى مش هجبهولك بسهولة لازم تتعب عشان توصل وجابت ليا قفص تين بعته وبالفلوس جبت التيشيرت".

ومن جانبه، قال الفنان كريم عفيفى فى نفس حلقة البرنامج: "قبل الجواز قعدت خمس سنين مع أنور في شقة واحدة وكانوا منظمين جدا وأطلق صحابنا علينا شقة اثنين متجوزين، ومن كتر حبى في البطيخ كنت بخبيه تحت السرير عشان بحبه ولو قمت بليل جعان أكله، وكل ده قبل الجواز لكن الجواز أحلى حاجة في الدنيا".

فيما تحدثت الفنانة إيمان السيد التى حلت كضيفة فى نفس البرامج، عن تشبيها بالفنانة الراحلة زينات صدقى من بداية دخولها الفن، قائلة: "من بداية ما ظهرت ودخلت المجال بيشبهونى بزينات صدقى وده شرف ليا، وأنى أفكر الناس بحد عظيم ده يسعدنى".

يذكر أن محمد أنور عرض له مؤخراً مسلسل "إسعاف يونس" من 10 حلقات على منصة watch it، وشارك فى بطولته سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التونى.