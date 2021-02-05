شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يتألق فى حفل دار الأوبرا بألحان الموسيقار فاروق الشرنوبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم على الحجار عددا من أغاني الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى في حفل تكريمه الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وبدأ الحجار فقرته الغنائية التى اختتم بها الحفل، بأغنية "رمي رمشه" وبعدها غنى عددا من الأغاني منها "لم الشمل" و"متغربناش" و"عم بطاطا" و"مكتوبالي" و"ازاي تكون انت" و"اسكندراني" فيما قدمت معه المطربة مروة ناجي أغنية "بنت وولد".



على الحجار

وقدم أحمد سعد الفقرة الأولى من الحفل وغنى عددا من أغاني الموسيقار فاروق الشرنوبى منها "أنا طير في السما" و"على عيني" و"مكتوبلي اغنيلك" و"ضليت في طريق العمر". كما قدم محمد الشرنوبى عددا من أغاني والده خلال فقرته الغنائية منها "آدم وحنان" و"بحلم على قدي" و"مابتكلمش" و"آسف على الأحلام"، و"المليونيرات"، فيما سبقت المطربة مروة ناجي، محمد الشرونى، وقدمت فقرتها الغنائية التى غنت عدد من الأغاني التى لحنها الموسيقار فاروق الشرنوبى منها "عاشق عيونك" و"نفسي". وأهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم درع التكريم للموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى قبل انطلاق الحفل، احتفالا بتاريخه الغنائي الحافل بالعديد من الأغاني وتعاونه مع كبار النجوم في مصر.

على الحجار

يذكر أن فاروق الشرنوبى أحد أعلام التلحين الحديث والمعاصر، من مواليد 4 فبراير 1951 في الإسكندرية، تأثر في الحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها ، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن مايزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.