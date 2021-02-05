شائعة وفاة وإيقاف عمليتها وصورة من المستشفى.. ماذا حدث مع حورية فرغلي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتواجد الفنانة حورية فرغلي حاليًا في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة والدتها وشقيقها، للخضوع لعملية جراحية في الأنف.

وكشفت مصادر مقُربة أن الفريق الطبي الأمريكي المُعالج لحورية، قرر تأجيل العملية بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم لديها، ولازالت تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى.

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت صورة لحورية فرغلي داخل غرفة العمليات الملابس الخاصة بها استعدادا لإجراء عملية جديدة في أنفها، وكانت حورية مُحاطة في الصورة بثلاثة أطباء، وانتشر معها تصريح نُسب لها تؤكد خلاله أنها ستخضع لآخر عملية طالبة من محبيها الدعاء بنجاحها حتى تستعيد صورتها الأولى.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من حورية فرغلي، أن الصورة قديمة لواحدة من العمليات التي سبق وأجرتها حورية، وتمت في مستشفى بمنطقة أكتوبر.

ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد بل انتشر أيضًا خبر وفاة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تلك الشائعات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلة إن ما يتردد عبر وسائل التواصل حول وفاة حورية فرغلي، شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن حورية قالت مؤخرا في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC": "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطردت "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق بين شكلي قبل كده، ودلوقتي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقي ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".