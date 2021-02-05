نوال الزغبي جذابة ودرة بإطلالة هادئة.. 10 لقطات لـ نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة وناعمة معتمدة على مكياج هادئ.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال من كواليس مسلسل "لؤلؤ".

نور

الفنانة اللبنانية نور، شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها على طريقة السيلفي.

نوال الزغبي

ونشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة مرتدية فستان سواريه باللون الذهبي.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها داخل سيارته.

نهى عابدين

وشاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة.

أحمد فلوكس

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيها صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال.

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، التقطتها على طريقة السيلفي وظهر خلالها مرتديًا "كاب".

حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة والدته الراحلة.

أحمد شامي

الفنان أحمد شامي شارك جمهوره ومتابعيها صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا تي شيرت النادي الأهلي.