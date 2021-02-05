زين العمر: بلّغ القاتل بالقتل ولو بعد حين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

بعدما اغتيل الباحث السياسي والناشط السياسي لقمان سليم، انهالت الاستنكارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصحافيين والفنانيين وكل الشعب اللبناني.

من جهته، عبّر الفنان زين العمر عن غضبه الشديد من جريمة قتل الناشط لقمان سليم، والتي وصفتها منابر صحافية كثيرة بـ”عملية اغتيال”، متوعّداً بالمثل لمن سلب منه الحياة.

وغرّد عبر صفحته الرسمي: “حرٌ حتى الشهادة من أجل لبنان … نفسك بالسما… بلّغ القاتل بالقتل ولو بعد حين“، خاتماً: “لبنان ليس حراً”