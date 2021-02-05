شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الراحل فاروق الفيشاوى.. حارب السرطان واعتبره صداعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد النجم الراحل فارق الفيشاوى، الذى ولد في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، وسط أسرة ثرية، ويحتل الترتيب الأخير بين أشقائه الخمسة، وشاءت الأقدار أن يرحل والده عن الدنيا عام 1963 كان عمره وقتها 12 عاما.

دخل فارق الفيشاوى عالم الفن بالصدفه وعرف ب "الحاوي" داخل الوسط، وعندما شاهده المخرج الكبير محمد فاضل في أحد عروض المعهد، وأعجب بأدائه وحضوره رشحه للمشاركة في عدد من المسلسلات كان أولها مسلسل "أرض النفاق" 1975.

بدأ يشارك الفيشاوى فى العديد من الأعمال الدرامية وكانت نقلته المهمة من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" 1980 مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي وآثار الحكيم، ليحقق المسلسل نجاحا كبيرا وبات فاروق الفيشاوي معروفا وجاذبا لشركات الإنتاج.

في أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي إصابته بمرض السرطان ليرحل بعدها بعام، وشعر جمهور المهرجان بالصدمة والحزن، لكن الفيشاوي ظهر قويا وقال إنه سوف يتعامل مع السرطان وكأنه صداع.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى فى شهر يوليو عام 2019 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد أن كان أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان الإسكندرية من العام الماضي، وكان يأمل في العلاج منه.